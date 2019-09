BRP Comenta: Como fica a CPMF com a queda de Cintra

Equipe BR Político

Marcos Cintra, secretário da Receita Federal, deixou o cargo na última quarta-feira, 11. Entre as razões, foram mencionadas a abertura de informações sobre a nova CPMF.

“Isso foi a gota d’água. Bolsonaro nunca esteve convencido da conveniência de um novo imposto, sabia que isso lhe traria um custo político. Além disso, nesta semana, foram resgatados tuítes do presidente em que jurava que não criaria uma nova CPMF e isso coincidiu com um seminário em que um auxiliar de Cintra abriu mais detalhes da proposta”, explica Vera Magalhães.

A editora e Marcelo de Moraes, de Brasília, analisam este outros fatos políticos relevantes da semana. Assista o programa na íntegra:

BRP Comenta: Como fica a CPMF com a queda de CintraVera Magalhães e Marcelo de Moraes, de Brasília, analisam os principais fatos políticos da semana. Publicado por BR Político em Sexta-feira, 13 de setembro de 2019

