BRP Comenta: incêndios na Amazônia e retórica de Bolsonaro

Equipe BR Político

A floresta amazônica ganhou as manchetes do noticiário internacional na última semana, com o crescente número de queimadas e o discurso de Bolsonaro sobre o assunto.

A política ambiental do presidente frente aos principais governantes do mundo – com destaque para Emmanuel Macron, presidente da França – é o principal assunto deste BRP Comenta.

“Já virou uma crise internacional. Tudo começou com a retórica de Bolsonaro e de seus principais auxiliares de negar o aumento do desmatamento, que foi medido pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), um órgão do governo”, afirma Vera. Acompanhe a análise completa:

BRP comenta: Amazônia é destaque no mundo Publicado por BR Político em Sexta-feira, 23 de agosto de 2019

Toda sexta, às 14h30, assista aos comentários de Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, de Brasília, sobre os principais fatos políticos da semana no BRP Comenta. Ao vivo, na página oficial do BRPolítico no Facebook e nos canais do Estadão e do blog no Youtube.