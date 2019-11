BRP Comenta: STF libera uso de dados, Guedes invoca AI-5, dólar dispara

Equipe BR Político

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou o compartilhamento de dados da Receita Federal e da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) – o extinto Coaf – com a Polícia Federal e o Ministério Público. A decisão, que impôs derrota ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, liberou a retomada de mais de 900 investigações que estavam paralisadas pela limitação do ministro, incluindo a que envolve o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz.

“Toffoli percebeu que deu um remédio forte demais e que não tinha como sustentar no mérito a sua decisão”, avalia Vera Magalhães. “A maioria acabou votando pela possibilidade de compartilhamento de informações, o que é uma boa notícia, porque o Brasil poderia ter uma série de restrições internacionais se optasse pelo outro caminho”.

Marcelo de Moraes destaca que o ministro Toffoli saiu desgastado do processo, em um momento em que o próprio STF já sofre desgaste. “O Supremo poderia aproveitar esse episódio para, de repente, pensar em que tipo de debate ele está interessado em promover, se ele não deve ser uma corte suprema mesmo e deixar de ser essa corte política como vem sendo em muitos dos casos.”

Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, de Brasília, analisam este e outros fatos políticos importantes na semana. Assista o programa na íntegra:

